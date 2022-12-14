Neçirvan Barzani ile İngiltere büyükelçisi son gelişmeleri görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede İngiltere’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileri, son siyasi gelişmeler, yeni Irak hükümeti, Irak’ın karşı karşıya olduğu sorun ve engeller, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar ve Neçirvan Barzani’nin sorunların çözümü için yaptığı son Bağdat ziyareti ele alındı.

İki isim de Irak vatandaşlarına daha iyi hizmet sunulması gerektiğini vurgu yaparak, istihdam sağlanması ve hükümet programının uygulanmasının önemine işaret etti.

Kürdistan Bölgesi’nin iç durumunun da ele alındığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin birlik olmasının önemi ifade edilerek, Kürdistan Bölgesi heyetinin Bağdat’ta tek ses olması gerektiği vurgulandı.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin yeni Irak hükümeti ile Başbakan Sudani’ye destek verdiğini belirterek, ülke sorunlarının çözümü için bir imkan olduğunu kaydetti. Neçirvan Barzani ayrıca, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi tarafların Bağdat’la olan sorunların çözümünde ortak çalışma içinde olmasının önemini ifade etti.

Irak’ın komşu ve bölge ülkeleriyle ilişkileri, bölgedeki son durum ve gelişmeler de görüşmede değerlendirildi.