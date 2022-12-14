Mısır’dan Doğu Akdeniz hamlesi: Sisi kararnameyi imzaladı

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Mısır devlet haber ajansı Middle East News Agency'ye göre, Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin imzaladığı kararnamede, "Mısır'ın karasuları Mısır-Libya kara sınırı 1. noktadan başlar ve 8. noktaya ulaşacak şekilde 12 deniz mili devam eder. Bu vesileyle Mısır'ın bat deniz sınırı 8. noktadan kuzeye doğru gider" denildi.

Kararnamenin Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Mısır ve Yunanistan, ekimde Libya'da Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan hidrokarbon muhtırasını kınamıştı.

Katar’ın başkenti Doha’da Dünya Kupası etkinliğinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin el sıkışması, Kahire-Ankara hattındaki normalleşme adımlarını hızlandırmıştı, ancak Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklar devam ediyor.