Neçirvan Barzani ile ABD büyükelçisinden Şengal Anlaşması vurgusu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin bugün, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski’yle gerçekleştirdiği görüşmede Neçirvan Barzani’nin son Bağdat ziyareti, Irak federal hükümetinin programı, Erbil - Bağdat ilişkilerinin geliştirilmesi, Kürdistan Bölgesi’yle olan sorunların anayasal temelde çözümü ve Erbil ile Bağdat arasında ortak bir anlayışın sağlanması için görüşmelerin sürmesi gibi konular ele alındı.

Erbil ve Bağdat ile ülkedeki siyasi tarafların ortak çalışmasının önemine vurgu yapan Neçirvan Barzani ve Romanowski, Irak Başbakanı Sudani ve kabinesinin desteğinin önemine işaret etti. Mevcut durumun Irak’ın sorunlarının çözümü ve hükümet programının uygulanması için fırsat olduğu ifade edildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasında imzalanan Şengal Anlaşması’nın göçzedelerin dönüşü ve Şengal’in durumunun normalleşmesi açısından önemli olduğu kaydedildi.

Neçirvan Barzani, ülke yönetimi ve kaynakların kullanımı açısından ortak bir bakış açısı ve anlayışın olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, bu sayede vatandaşlara daha fazla hizmet sunulabileceğini ve ülkenin egemenlik, huzur ve istikrarının sağlanabileceğini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca sınır güvenliğini sağlanması, Erbil ve Bağdat’ın bu sorunla ilgili ortak çalışması, enerji kaynaklarını çeşitlendirilmesi, yabancı yatırımcıların Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde teşviki, Peşmerge Güçleri’nin düzenlenmesi ile Irak’ın komşu ülkelerle ilişkileri ele alındı.