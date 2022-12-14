Ukrayna: Rus güçleri Kherson bölgesel yönetim binasını vurdu

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Timoşçenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus kuvvetlerinin bugün Kherson kenti merkezine çoklu roketatar saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Timoşçenko, "Sabah saat 11.00 civarında, çok sayıda roketatardan gelen roketler Kherson'un merkezine düştü. Kherson Bölgesel Yönetim Binası'na mermiler isabet etti. Binanın iki katı hasar gördü" ifadelerini kullandı.

Kherson kenti, Rus güçlerinin geçen ay çekilmesinden sonra tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçmişti.