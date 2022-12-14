Politika

Ukrayna: Rus güçleri Kherson bölgesel yönetim binasını vurdu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Rus ordusunun düzenlediği saldırı sonucu Kherson Bölgesel Yönetim Binası'nın hasar gördüğünü bildirdi.
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dünya Ukrayna Rus güçleri Kherson

HABER MERKEZİ

Timoşçenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus kuvvetlerinin bugün Kherson kenti merkezine çoklu roketatar saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Timoşçenko, "Sabah saat 11.00 civarında, çok sayıda roketatardan gelen roketler Kherson'un merkezine düştü. Kherson Bölgesel Yönetim Binası'na mermiler isabet etti. Binanın iki katı hasar gördü" ifadelerini kullandı.

Kherson kenti, Rus güçlerinin geçen ay çekilmesinden sonra tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçmişti.

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