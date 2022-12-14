Politika

Başbakan, ABD’li büyükelçiyle ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski ile Erbil-Washington ilişkilerinin geliştirilmesini görüştü.
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kürdistan Alina L Romanowski Mesrur Barzani ABD Irak

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski’yi kabul etti.

Başkent Erbil’deki görüşmede Irak'taki genel durum ve Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede Başbakan ve ABD’li büyükelçi, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa ve tarafların yeni Irak hükümetinin programında mutabakatı temelinde ve köklü bir şekilde çözülmesinin önemine vurgu yaptı.

Başbakan görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak federal hükümeti arasındaki müzakerelerin Kürdistan Bölgesi'nin anayasal hak ve yetkilerini sağlayan ve tüm Irak vatandaşlarının çıkarına olan, çözülmemiş tüm konularda kapsamlı ve adil bir anlaşmaya varmak için devam ettiğini bildirdi.

Görüşmede ayrıca Peşmerge Bakanlığı reformları, Şengal Anlaşmasının uygulanması, bölgedeki durumun normalleşmesi ve göçzedelerin yerlerine dönüşü de ele alındı.

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