Politika

Kılıçdaroğlu Almanya programını iptal etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için Almanya programını yarıda bırakarak İstanbul’a döneceği belirtildi.
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dünya CHP Kemal Kılıçdaroğlu Almanya Ekrem İmamoğlu

HABER MERKEZİ

Halk TV, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya programını yarıda bırakarak İstanbul’a döneceğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu’nun davanın sonucuna göre İstanbul’a gideceği kaydedildi.

Öte yandan Almanya’da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı video mesajında İmamoğlu’na verdiği desteği yineledi.

CHP lideri, "İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim, daha önce ‘Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı belli. Tartışmasız, Süleyman Soylu'ya karşı söylendiği belli’ demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum, yargının üzerinden elinizi çekin, bu halk kimsesiz değildir, aklınızı başınıza alın!" dedi.

 

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