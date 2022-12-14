Başbakan, İngiliz büyükelçiyle Kürdistan tarım ürünlerinin Avrupa pazarlarına ihracını görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson’ı kabul etti.

Başkent Erbil’deki görüşmede, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ile Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişimi ele alındı.

Görüşmede, her iki taraf da Kürdistan Bölgesi ile Irak federal hükümeti arasındaki çözülmemiş sorunların anayasa ve yeni Irak hükümetinin programı temelinde çözülmesinin önemini vurguladı.

Erbil-Bağdat arasındaki sorunların çözümünde olumlu bir havanın oluştuğunu kaydeden Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin Kasım ve Aralık ayları için payının gönderilmesinin onaylanmasının, bütçe, petrol ve gaz, ihtilaflı bölgeler ve diğer konularda da uzlaşmaya varılması yönünde bir adım olmasını umduğunu belirtti.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin reformları, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi ve Kürdistan Bölgesi tarım ürünlerinin İngiltere ve Avrupa pazarlarına ihracatı ele alındı.

Ayrıca görüşmede, Kürdistan Bölgesi'nde güvenlik ve istikrarının korunmasının önemi, Şengal Anlaşmasının uygulanması, bölgedeki durumun normalleştirilmesi ve yasadışı silahlı güçlerin geri çekilmesi konusu konuşuldu.