Kılıçdaroğlu’ndan karara tepki: Yeneceğiz

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay hapis cezasının ardından sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

“Bugün hukukun, adaletin katline şahitlik ediyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, “Bugün aklını ve vicdanını kiralamış insanlara şahitlik ediyoruz. 6 yaşında sistematik tecavüze uğrayan bir çocuğumuzun faillerini bile gözaltına almayan, iki sene boyunca görmezden gelenler bugün Ekrem İmamoğlu'nu 2 ay 7 yıl 15 gün hapis cezası ve siyasi yasakla yıldırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

CHP lideri, “28 Şubatçılar artık sarayın içerisindedir. Saray artık 28 Şubat zihniyetinin ta kendisidir. Bu darbeci, yasakçı zihniyetiniz batsın sizin. Unuttuğunuz bir şey var. Hiçbir CHP'li zorbalar karşısında sinmez, geri adım atmaz. Göreceksiniz, öğreneceksiniz bunu” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Biz ant içtik ve 'Ülkeyi bu karanlıktan çıkaracağız' dedik. Bu karanlığı yenmek yetmez. Bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine atacağız” diyerek, şunları kaydetti:

“Şu anda Almanya programımı keserek Berlin'den İstanbul'a yola çıkıyorum. Moralinizi bozmayın. Hak galip gelecek, sonunda halk galip gelecek. Milletime söz veriyorum ki bu sefil, darbeci, organize kötülüğü yeneceğiz. Emin olun yeneceğiz.”

Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim ki, bu ülkede artık darbeci de Saraydır, yasakçı da Saraydır!

Öyle de muamele göreceklerdir. pic.twitter.com/DAlO2cgPpt — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 14, 2022

HAPİS CEZASI VE SİYASİ YASAK

İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar, TCK Madde 53'e dayandırıldı. Madde 53, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma anlamına geliyor. Eğer karar temyizde kesinleşirse İmamoğlu, belediye başkanlığından alınacak.

İMAMOĞLU’NDAN MESAJ: MÜCADELEMİZ DAHA GÜÇLÜ BAŞLIYOR

Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i kabul eden İmamoğlu, “Mücadelemiz daha güçlü başlıyor” dedi.

İmamoğlu, “Halkın verdiği yetkiyi öyle bir avuç insan alamaz” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı İmamoğlu, 30 Ekim 2019 tarihinde Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen kongrede 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesine değinerek siyasi eleştirilerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019 tarihinde bir açıklama yaparak “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu da bunun üzerine “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” yanıtı verdi.

Ardından YSK suç duyurusunda bulundu, Soylu müdahil oldu ve İmamoğlu'na dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu’nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtilmişti.

İddianamede, İmamoğlu’nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapsi ile seçme ve seçilme haklarından mahrumiyeti istenmişti.