Ekrem İmamoğlu: Keşke bu dava bir hukuk davası olsaydı

İSTANBUL (K24)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen hapis ve siyasi yasak cezası sonrası Saraçhane'de halka hitap etti.

İmamoğlu, “Saraçhane'ye evinize hoş geldiniz. İstanbullular, İstanbul kimin demiştik? Sizin, sizin. 16 milyon İstanbullunun. Hangi çılgın sizin, millete ait herhangi bir sürecin önüne set kurabilirmiş. Hangi çılgın zincir vurabilirmiş. Hiç kimse. Hiç kimse” dedi.

“Bu akşam biriz, birlikteyiz. Yarın çoğalarak daha fazla bir arada olacağız. Daha fazla birlikte olacağız” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi, birlik ve beraberliğimizin güzel bir anını bu akşam başlatıyoruz. Yarın, çok daha büyüyecek. Genel Başkanlarımız burada olacak. Hep birlikte burada olacağız.”

Ayrıca İmamoğlu, yarın Altılı Masa liderlerinin bir arada olarak İstanbullulara hitap edeceğini söyledi.

İmamoğlu, “Ezan okunurken kalbi temiz insanlarımızın duyguları kabul olur. Ben buna inanıyorum ve gerçekten bugün utanç duyduğumuz bu anı bu ortamı bize yaşatan bu yargı sürecinin o kötü kararını yaşayıp sizleri buraya davet etmeyi elbette istemezdim. Ama bir dertleşmeyi, sizin kararınızın yok sayıldığı ortamın bu şekilde bir alışkanlık haline geldiği anda gerçekten bu ülkeyi yaşanmaz hale getirmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmüş olurduk. Onun için sizi buraya davet ettik. Ve sizinle dertleşiyorum. Bu mahkeme bu dava Türkiye'de adaletin kalmadığının ispatı. Bu dava ülkeye adalet ve demokrasi gibi en ulvi değerleri getirmek istemeyenlerin yönettiği bir davadır” şeklinde konuştu.

İBB Başkanı, “Hatta devlet biziz, millet biziz, her şeyin sahibi biziz diyen insanların aymaz, utanmaz bir biçimde süreci etki altına alıp karar verdikleri bir davadır. Hukuku yok sayarak millet iradesiyle kavga ederek bu süreci bir avuç insanın istediği yörüngeye oturtmak isteyenlerin ortaya koyduğu iradeyi yöneten bir davadır. Keşke bu dava bir hukuk davası olsaydı. Adalet önünde bir yargılanma süreci olsaydı. Aslında bu dava var olan süreçte bozuk düzen diye tarifleyeceğimiz bir düzenin davasıdır. Aldıkları her karar kendi çıkarları için” dedi.

AKŞENER DE KONUŞTU

İmamoğlu'nun ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener de Saraçhane'de toplanan halka hitap etti.

Akşener ise konuşmasında şunları söyledi:

“Hey gidi Saraçhane, ne çektiniz be. Bundan yıllar evvel burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyükşehir belediye başkanı vardı. Yok yok yok, biz yuhlamayız, bir gereğini yaparız. O büyükşehir belediye başkanı buradan sizlere seslenip, 'Bu şarkı burada bitmez' demişti. Doğrudur, o şarkı orada bitti ama bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum bu şarkı da burada bitmeyecek.”

“ONLAR KORKUYOR, BİZ KORKMUYORUZ”

“Önce gereğini yapalım. Bugün iktidarda yarından çok korkan bir irade var” diyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanlar korktukları zaman ceza verirler, zulüm yaparlar, haksızlık yaparlar. Onun için bugün Ekrem kardeşim için, Ekrem başkan için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Size duyulan, demokrasiye, millet iradesine duyulan korku var. Onlar korkuyor, biz korkmuyoruz. Yaşasın Hürriyet Kahrolsun İstibdat diyoruz. Yıllar evvel bu meydanda şiir okuduğu için muhtar olamaz denilen, onunla ilgili manşet atılan bir büyükşehir belediye başkanı vardı. Ama velakin bakın o cumhurbaşkanı oldu. Çünkü millet iradesine el uzatılmıştı. O günün korkakları, vesayetçileri... Allah'ım ne büyüksün, kimler kimlerle beraber. Kimler ne hale geldi?”

“SANDIKTA GEREĞİNİ YAPACAKSINIZ”

İYİ Parti lideri, şunları kaydetti:

“Ne olacak biliyor musunuz? Bugün bu kararı verenler siyah cübbelerini haksızlığa kılıf edenler, verdikleri kararın başında 'Türk milleti adına' diyecekler. Ne yapacaksınız? Sandıkta gereğini yapacaksınız. Hem de o sandıkta hür iradenizle, helal oylarınızla, demokrasiyle diyeceksiniz ki 'Hadi bakalım sizi gönderiyoruz' diyeceksiniz. 'Korkunun ecele faydası yoktur' diyeceksiniz. Asıl acı olanı bunları yaşayanların Ekrem başkanın sizin iradenizle, gücünüzle, millet iradesiyle seçilmiş İstanbul büyükşehir belediye başkanına bir tiyatro neticesinde bu cezanın verilmesi. Benzer cezayı dün nasıl bu millet yırttıysa, bugün verilen o cezayı da yırtacaksınız. Sandıkta yırtacaksınız, demokrasi ile yırtacaksınız. Dünün korkakları nasıl kaçarak gittilerse, bugünün korkakları da kaçarak gidecek. Kendinize, iradenize güvenin. 2019 31 Mart'ı hatırlayım. Haksızlık, abidik gubidik yaptılar. Ne oldu? 805 bin fark attınız. Dolayısıyla korkunun ecele faydası yok. Bugün burada bir irade var. Bugün bu irade bir mahkeme kurdu. Asıl mahkeme burası, Saraçhane'de kurulan mahkeme. O mahkemede aklandın kardeşim aklandın. Çok korkuyorlar, yarın burada 6 genel başkan olarak olacağız. Bu haksızlık karşısında duracağız.”

KARAMOLLAOĞLU: KARAR VİCDANİ VE HUKUKİ DEĞİLDİR

Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yaptığı yazılı açıklamada karara tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar vicdani ve hukuki değildir. Adalet mekanizmasını siyasetin elinde adeta bir kılıç gibi kullanan bu anlayış kaybetmeye mahkumdur. Millet iradesini görmezden gelenler dün kaybetmiştir, bugün ve yarın da kaybedecektir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar, TCK Madde 53'e dayandırıldı. Madde 53, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma anlamına geliyor. Eğer karar temyizde kesinleşirse İmamoğlu, belediye başkanlığından alınacak. Kararın istinaf yolu ise açık.