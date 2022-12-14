Ukrayna: Esir değişimiyle 64 askerimiz ve 1 ABD vatandaşı serbest bırakıldı

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Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında 64 Ukrayna askeri ile bir ABD vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.

Yermak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rusya arasında esir değişiminin yapıldığını belirtti.

Andriy Yermak, şu ifadeleri kullandı:

"Donetsk ve Luhansk bölgelerinde savaşan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 64 asker evlerine geliyor. Halkımıza yardım eden ABD vatandaşı olan Murekez Süedi'nin serbest bırakılması da mümkün oldu. Ölen 4 kişinin cenazeleri de iade edildi."

Rusya ile Ukrayna arasında son olarak 6 Aralık'ta yapılan esir değişimi sonucu 60 Ukraynalı ile 60 Rus askeri karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.