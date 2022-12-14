Fed faiz oranını 50 baz puan artırdı

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ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel 50 baz puan artırdı.

Banka fonlama faiz aralığını böylece yüzde 4,25-4,50 aralığına çekmiş oldu.

Fed, Haziran, Temmuz, Eylül ve Kasım ayı toplantısında ise faizi 75 baz puan artırdı.

Kasım ayı Fed kararı ile faiz 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Faiz karar metninde enflasyonu baskılamak için başlatılan agresif sıkı para politikasının son aşamasına girdiği yönünde bir işaret dikkat çekti.

Karar metninde devam eden faiz artışlarına zaman içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmek için yeteri kadar sıkılaştırıcı bir seviye adına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Kasım ayı faiz kararı sonrası Jerome Powell'ın şu ifadeleri dikkat çekmişti:

"Bir noktada faiz artırım hızının yavaşlaması uygun olacak. Daha yavaş faiz artırımı için zaman Aralık ayında gelebilir. Faiz oranlarında hala gitmemiz gereken biraz yol var."