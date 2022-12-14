ABD’den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Hukukun üstünlüğüne aykırı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'YSK üyelerine hakaret' iddiasıyla verilen hapis ve siyasi yasak cezasının ardından ABD'den açıklama geldi.

Habertürk'ten Ali Çınar'ın haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın ofisi, konuyla ilgili şu demeci verdi:

"Bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlayan 'hakaret yasalarına' dayanarak 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasından derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yaşıyor. Bu haksız ceza insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır.”

Demecin devamında şunlar kaydedildi:

“Türkiye'deki sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerine yönelik devam eden suçlamalar ve uzun süreli tutukluluk hallerinden ciddi endişe duyuyoruz. İfade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme hakkı, sağlıklı bir demokrasinin temelidir. Türkiye'yi bu temel özgürlüklere saygı duymaya ve bu davayı hızlı ve adil bir çözüme ulaştırmaya davet etmeye devam ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar, TCK Madde 53'e dayandırıldı. Madde 53, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma anlamına geliyor. Eğer karar temyizde kesinleşirse İmamoğlu, belediye başkanlığından alınacak. Kararın istinaf yolu ise açık.