Politika

ABD Temsilciler Meclisine ‘Rusya BMGK’dan çıkarılsın’ tasarısı sunuldu

ABD Temsilciler Meclisine, Tennessee Temsilcisi Steve Cohen ve Güney Carolina Temsilcisi Joe Wilson, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) çıkarılması için karar tasarısı sundu.
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ABD Temsilciler Meclisi Karar tasarısı Rusya BMGK

HABER MERKEZİ

Temsilciler Meclisi Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu üyeleri olan Demokrat Cohen ve Cumhuriyetçi Wilson, yaptıkları ortak açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki işgali ve sebepsiz savaşı ışığında, Rusya'nın BMGK'daki varlığı BM'nin amaçlarını ve prensiplerini ihlal etmektedir" ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisine, Rusya'nın BMGK'dan çıkarılması için sunulan karar tasarısında, Rusya'nın "sürekli ve kasti olarak" BM prensiplerini ihlal ettiği belirtildi.

Tasarıda, ABD Başkanı Joe Biden'a da Rusya'nın Konseyden çıkarılması için gerekli tüm adımları atması çağrısı yapıldı.

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