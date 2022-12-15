ABD, yeni çıkarma gemisine Irak kentinin adını verdi

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ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Carlos Del Toro, Amerikan donanmasının yeni çıkarma gemisine Irak operasyonu sırasında kanlı çatışmaların yaşandığı, birinci ve ikinci Felluce muharebelerini anmak üzere Felluce ismini verdiklerini açıkladı.

İsim verme töreninde konuşan Del Toro, "Her iki Felluce muharebesinde yiğitçe savaşan ve hayatlarını feda eden denizcileri, askerleri ve koalisyon güçlerini anmak bir onurdur. Deniz Piyadelerinin savaşları bu isimle anılmayı hak ediyor ve çıkarma gemisinin benzersiz yetenekleri, dünyanın dört bir yanındaki herkese, savaşçıların bu savaşta sergilediği yiğitlik, cesaret ve özgürlüğe bağlılığın göstergesi olarak hizmet edecek" diye konuştu.

Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral David H. Berger ise törende, "Olağanüstü şartlar altında, Deniz Piyadeleri, kentsel bir alanda savunmanın tüm avantajlarından yararlanan kararlı bir düşmana karşı galip geldi. Felluce Muharebesi, tüm Deniz Piyadelerinin zihnine kazınmıştır ve öyle kalacaktır" dedi.

ABD’nin Irak’a 2003’teki müdahalesinden sonra en kanlı çatışmalar Felluce’de yaşanmıştı.

Birinci Felluce muharebesi, Nisan 2004'te dört ABD'li askeri öldüren teröristleri yakalamak veya öldürmek üzere düzenlenmişti.

ABD, operasyonda kayıplar verdikten sonra 7 Kasım’da Felluce kuşatmasını başlatmıştı.

Phantom Fury Operasyonu kuşatmasında 100’den fazla koalisyon askeri hayatını kaybetmiş, 600’den fazla asker yaralanmıştı.

ABD envanterindeki Amerika sınıfı amfibi gemileri Deniz Piyadelerin tarafından çıkarma operasyonlarında kullanılıyor.