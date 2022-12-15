Avrupa ve ABD’den İmamoğlu’na verilen cezaya tepki

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İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nın 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB Başkanı hapse girmeyecek. Yargıtay cezayı onarsa İmamoğlu cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Avrupa Birliği’nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Twitter’dan İmamoğlu’yla bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

“Olanaksız görünüyordu ama oldu. İmamoğlu, ‘bir kamu yetkilisine hakaret ettiği’ iddiasıyla iki yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldı ve siyasi yasak aldı. Çok üzücü bir gün.”

It seemed unconceivable but now it's done: @ekrem_imamoglu, mayor of #Istanbul sentenced to 2 years+7 month prison and a political ban for allegedly "insulting a public official"! #Justice in #Turkey is in a calamitous state, grossly used for political purposes. Very sad day. pic.twitter.com/hgzFx7O6G3 — Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) December 14, 2022

ABD: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BAĞDAŞMIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel basın mensuplarıyla telefon üzerinden düzenlediği brifingde VOA’nın konuyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Patel, “İfade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlayan hakaret yasalarına dayanılarak, İmamoğlu’nun bugün iki yıl yedi ay hapis cezasına çarptırılmasından derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı duyuyoruz. Sivil toplum, medya, siyaset, iş dünyası liderlerine karşı süregelen iddianameler ve bu kişilerin uzun süreli tutukluluk hallerinden ciddi endişe duymaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’na verilen cezayı haksız bir ceza olarak niteleyen ve cezanın temel özgürlükler ile hukukun üstünlüğü bağlamında insan haklarına saygıyla bağdaşmadığını söyleyen Patel, “Türkiye’yi bu temel özgürlüklere saygı göstermeye ve bu davayı hızlı ve adil bir çözüme kavuşturmaya çağırmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

ALMANYA: DEMOKRASİ ADINA BÜYÜK BİR GERİLEME

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabında ise, “Ekrem İmamoğlu hakkındaki bugünkü karar, tartışmalı siyasi tartışmaları gerektiren demokrasiye ağır bir darbedir. Özellikle seçim zamanlarında ifade özgürlüğü, adil bir yarışın en önemli özelliğidir” denildi.

Das heutige Urteil gegen #EkremImamoglu ist ein herber Rückschlag für die Demokratie. Diese lebt vom politischen Schlagabtausch. Gerade in Wahlkampfzeiten ist die Freiheit des Wortes die wichtigste Richtschnur für einen fairen Wettbewerb. #Türkei — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) December 14, 2022

ATİNA BELEDİYE BAŞKANI: DEMOKRASİ İÇİN GERÇEKTEN KARA BİR GÜN

Öte yandan Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis de İmamoğlu’na verilen cezaya tepki gösterdi.

Kostas Bakoyannis “Türkiye’de demokrasi için gerçekten kara bir gün. Barışın, adaletin ve evrenselciliğin müttefiki olan bir siyasetçinin özgürlük ve medeni haklarından yoksun bırakılması kararı yalnızca üzüntü ve öfke uyandırır” diyerek, şunları kaydetti:

“Şehirlerimiz arasındaki işbirliği ve diplomasi çalışmalarına katılan tüm meslektaşlarımızın desteğini ve dayanışmasını iletmek için arkadaşım ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla bizzat iletişime geçtim. Türk halkının ve tarihinin sonunda onu haklı çıkaracağına eminim.”