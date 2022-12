Avrupa ve ABD’den İmamoğlu’na verilen cezaya tepki

HABER MERKEZİ

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nın 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB Başkanı hapse girmeyecek. Yargıtay cezayı onarsa İmamoğlu cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Avrupa Birliği’nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Twitter’dan İmamoğlu’yla bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

“Olanaksız görünüyordu ama oldu. İmamoğlu, ‘bir kamu yetkilisine hakaret ettiği’ iddiasıyla iki yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldı ve siyasi yasak aldı. Çok üzücü bir gün.”

It seemed unconceivable but now it's done: @ekrem_imamoglu, mayor of #Istanbul sentenced to 2 years+7 month prison and a political ban for allegedly "insulting a public official"! #Justice in #Turkey is in a calamitous state, grossly used for political purposes. Very sad day. pic.twitter.com/hgzFx7O6G3