Kerkük’te Kürt mahalleleri askeri karargahlara çevriliyor

KERKÜK (K24)

Irak ordusuna bağlı askerlerin gece saatlerinde Kerkük'ün Kürt mahallelerine askeri araçlarla girdiği ve geç saatlere kadar bu mahallelerde kaldığı bildirildi.

Kerkük’teki Kürt mahallelerin sakinleri, mahallelerinin daha çok askeri üslere benzer hale geldiğini söylerken, bu durumun sadece Kürt mahallelerinde olduğunu, Arap ve Türkmen mahallelerinde olmadığını belirtiyor.

K24’ün kent merkezinde görüntülediği Kürt mahallelerinde kısa mesafelerle askeri araçların durduğu görülüyor.

Şorice, İskan ve Rehimawa gibi Kürt mahallelerinde akşamları askeri araçların caddelerde beklediği görülüyor.

K24’e konuşan Kerkük Kürtlerinden Muhammed Areb isimli vatandaş, "Kürt mahallelerinde her sokakta askeri araçlar var, bu da şehrin görüntüsünü tatsız hale getiriyor" dedi.

Mahallesinin askeri karargaha dönüştürülmesinden bıktıklarını söyleyen Areb, “Arap mahallelerinde neden bu durum yok” diye sordu.

Kerkük’ün Arap ve Türkmen mahallelerinde oturan Atilla Abdulkerim isimli vatandaş da, “Kerkük'te durum çok iyi ve hiçbir sorun yok, daha iyi olmasını ümit ediyoruz. Şu an Kerkük'teki güvenlik durumu her yerden daha iyi” dedi.

Daha önce Adil Abdulmehdi ve Mustafa Kazimi hükümetleri döneminde Kerkük'te durumun normalleştirilmesi kararı alınmış ancak uygulanmamıştı.

Kentteki durumu normalleştirmek için güvenlik dosyalarının ordudan polise teslim edilmesi ve müşterek tugayların görevlendirilmesi çözüm olarak görülüyor.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Üyesi Dilan Gafur, "16 Ekim olaylarından sonra bu bölgelerdeki durum istikrarsız oldu ve sıkıyönetim var. Ortak güçlerin oluşturulması ve 140. Maddenin uygulanması gerekiyor. Kürtler yeni Irak hükümetiyle bu konuları görüştüler” ifadelerini kullandı.

16 Ekim 2017’deki olayların ardından Kerkük, Haşdi Şabi güçlerince işgal edilmişti.

Kentin iç güvenlik dosyası polisten alınıp askeri güçlere teslim edilmişti.