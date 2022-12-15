Politika

ENKS: PYD’ye bağlı grup bir üyemizi kaçırdı

ENKS, PYD’ye bağlı grup tarafından Rojava’da bir üyelerinin kaçırıldığını duyurdu.
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kürdistan ENKS PYD

HABER MERKEZİ

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, “PYD’ye bağlı bir grup, 12 Aralık günü ENKS’nin Tirbespiye Yerel üyesi ve Kürt Gençlik Hareketi Temsilcisi Ednan İsmail Remo’yu tarlasından kaçırdı” denildi.

Söz konusu grubun, Ednan İsmail Remo’nun evine de baskın düzenlediği, evde arama yaptığı belirtilen açıklamada, ENKS üyesinin akıbetinin bilinmediği kaydedildi.

Bu tür kaçırma ve korkutma olaylarının insan hakları ilkelerine aykırı olduğunu vurgulayan ENKS, bu uygulamaların, yaşam şartlarını daha da zorlaştırdığını belirtti.

ENKS, olayı kınayarak Ednan İsmail Remo’nun akıbetinin açıklanmasını ve vatandaşlara yönelik bu tür ihlallere son verilmesini istedi.

Daha önce de birçok kez ENKS üyeleri Özerk Yönetim’e bağlı asayiş güçleri ile PYD’ye bağlı gruplara tarafından kaçırıldı, ofisleri ateşe verildi.

ENKS, PYD’nin bu siyasetle Batı Kürdistan’ı (Rojava) büyük bir tehlikeye sürükleyerek yıkım, göç ve güven ortamının bozulmasına yol açtığını vurguladı.

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