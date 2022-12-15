Kerkük’te polisin gözaltına aldığı Kürt vatandaşın cenazesi ailesine teslim edildi

KERKÜK (K24)

Kerkük’te gece geç saatlerde gözaltına alınan bir Kürt vatandaşının cenazesi bugün yakınlarına teslim edildi.

K24 Kerkük muhabiri, “1977 doğumlu Abdulkadir Sabah isimli Kürt vatandaşı geçtiğimiz gece geç saatlerde Irak Ulusal Güvenlik Güçleri tarafından Kerkük'ün Şoraw mahallesinde gözaltına alındı. Bugün ise Sabah’ın cenazesi adli tıp kurumunda yakınlarına teslim edildi” bilgisini paylaştı.

Sabah’ın Kerkük Petrol Ürünleri Müdürlüğü çalışanı olduğu ve aynı kurumun bir çalışanı tarafından şikayet edildiği ifade edildi.

K24’e konuşan Sabah’ın abisi, “Gece 01.00'de polis güçleri kardeşimin evine baskın düzenledi ve bize gece 2'de gidip yakınımızın cesedini adli tıptan almamız söylendi. Hiçbir şeyi yoktu, o bir çalışandı. Nasıl tutuklanır ve böyle ölür?” dedi.

Sabah’ın amcası ise, “Yeğenim memurdu, hakkında şikayet varsa gündüz de gözaltına alınabilirdi, gece Ulusal Güvenlik Güçlerinin eve baskın düzenlemesine gerek yoktu” ifadelerini kullandı.

Polisin mahalle muhtarına haber verdiği ve yakınları tarafından cesedin alınmasını istediği ifade edildi.