Başbakan, Kürdistan destekçisi ABD’li senatörü onurlandırdı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan halkının dostu olarak nitelendirdiği ABD’li senatör Jim Inhofe’u onurlandırdı.

Başbakan Mesrur Barzani tarafından Erbil Uluslararası Havalimanı’nın VIP bölümüne ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi eski Başkanı Jim Inhofe’un Kürdistan halkına yönelik dostluğuna saygı çerçevesinde bir fotoğrafının asılmasına karar verildi.

Inhofe’un Kürdistan halkına verdiği desteğe saygı olarak portre fotoğrafı Erbil Uluslararası Havalimanı’nın VIP bölümünde asılı duracak.

Inhofe’la video konferans yoluyla görüşerek kararı ileten Başbakan, Kürdistan Bölgesi'ni defalarca ziyaret ederek desteğini göstermesinin yanı sıra Peşmerge Güçleri’ne ve Kürdistan halkına devam eden desteklerinden dolayı Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan halkı adına teşekkür etti.

Başbakan, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetleri Komitesi’nin mevcut başkanı Jack Reid'e de Kürdistan halkına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.