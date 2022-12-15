Adalet Bakanı Bozdağ: İmamoğlu'na verilmiş kesinleşmiş ne hapis ne yasak var

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Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı"nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesini değerlendiren Bekir Bozdağ, “Verilen ilk derece mahkeme kararıdır. Kesinleşmiş mahkeme kararı ortada yoktur. Bu karara kanun yolunda istinaf yolu açıktır. Sayın İmamoğlu hakkında verilmiş kesinleşmiş ne hapis ne de siyasi yasak vardır. Algı oluşturmak doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Bozdağ 6 yaşındaki kız çocuğunun evlilik kisvesi altında yıllarca cinsel istismara maruz kalması konusu hakkında da değerlendirmede bulundu.

“Hem kadınların hem erkeklerin hem çocukların cinsel saldırıya uğraması bizim ceza kanunumuzda suç olduğu gibi ahlakımız bakımında da kabul edilemez iğrenç suçlardan biri. Çocuklarımızın örselenmemesi için her türlü tedbiri en üst düzeyde alıp uygulamak hepimizin görevidir” diyen Bozdağ, "Son günlerde yaşanan hadise nedeniyle hepimizin vicdanı sızladı. Bütün vatandaşlarımız emin olsun. Hukuk işliyor. Yargılama sürüyor. Bunu ortaya çıkaran yargımızdır. Yargımızın kararını herkesin beklemesinde fayda var. Eninde sonunda hak adalet yerini bulacak. Çocukları korumak yargı hassasiyetidir" diye konuştu.