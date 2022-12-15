Politika

Demirtaş: Üzgünüm ama sarı öküzü vermeyecektiniz

Demirtaş, Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararının ardından yeni bir paylaşım yaparak, "Üzgünüm ama sarı öküzü vermeyecektiniz. Yine de geç değil. Şimdi hep birlikte direnme ve hep birlikte kazanma zamanıdır" dedi.
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türkiye Selahattin Demirtaş Ekrem İmamoğlu destek mesajı

HABER MERKEZİ

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararının ardından yeni bir paylaşımda bulundu.

Demirtaş, eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve kendisine verilen siyasi kararları da hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bana verilen ceza üst mahkemede, Saray'ın açık talimatıyla 41 günde, Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya verilen ceza ise 35 günde onaylandı. Üzgünüm ama sarı öküzü vermeyecektiniz. Yine de geç değil. Şimdi hep birlikte direnme ve hep birlikte kazanma zamanıdır."

Demirtaş dünkü tweet'inde de, "Halkın iradesine bu kaçıncı "yargı" darbesi. Bütün hukuksuzluklar er geç halkın kararına çarpıp döner. Oldu olacak, Ekrem Bey'i Pınarhisar Cezaevine de koyun ki akıbeti aynı olsun" ifadelerini kullanmıştı. 

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