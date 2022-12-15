Doğu Kürdistanlı genç dünyanın en kısa erkeği seçildi

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Rojhilat'ın Bokan kentinde yaşayan Afşin İsmail Ghaderzadeh, Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

Ghaderzadeh'in özelliği ise dünyanın yaşayan en kısa yetişkin erkeği olması.

Boyu 65.24 cm olan 20 yaşındaki genç adam zayıflığı nedeniyle hiçbir zaman okula gidemedi. Ağırlığı 120-200 gram arasında değişen cep telefonlarını ağır olduğu için sürekli olarak taşıyamadı. Uzun süre dezavantaj olan bu özelliğiyle ünlü oldu. 700 gram olarak doğan Afshin, şu anda 6.5 kilo ağırlığında.

Bir önceki rekor sahibi olan 36 yaşındaki Edward "Niño" Hernandez'den (Kolombiya) neredeyse 7 cm (2,7 inç) daha kısa.

Afşin, Guinness Dünya Rekorları tarafından şimdiye kadar doğrulanmış en kısa dördüncü adam. Önceki rakipleri artık hayatta olmadığı için rekorun yeni sahibi Afşin İsmail Ghaderzadeh.

Genç adam köyünden alınarak Dubai'deki Guinness Dünya Rekorları ofisine götürüldü. Afshin'in boyu burada 24 saat içerisinde üç kez ölçüldü ve kısalığı teyit edildi.

En kısa adamın hayalleri arasında dünyanın en yüksek yapısı olan Burj Khalifa'yı görmekti. Guinness yetkilileri küçük adamın bu isteğini de gerçekleştirdi.

Afşin Kürtçenin yanı sıra Farsça da biliyor.

Afşin'in babası İsmail Ghaderzadeh, "Devam eden tedavi ve oğlumun fiziksel zayıflığı, okumayı bırakmasının ana nedenleri, aksi takdirde zihinsel sorunu yok" dedi.

Buna karşılık, Afşin, taşıması zor olsa da akıllı telefon kullanma konusunda çok bilgili. Afşin, "Genel olarak telefonların uzun süre kullanımı ağır, ancak yine de idare ediyorum" dedi.

Afşin'in yaşadığı ev mütevazı ve ailesi çok çalışmasına rağmen bazen yaşam masraflarını, ilaçlarını ve tedavisini sağlamakta zorlanıyor.