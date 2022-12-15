Neçirvan Barzani: Kayıp Ezidiler için çabalarımızı sürdüreceğiz

ERBİl (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ezi Orucu Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Ezidi Miri, Baba Şeyh, Ezidi Ruhani Meclisi, Kürdistan, Irak ve dünyadaki Ezidi kardeşlerimin bayramını kutluyorum” diyen Neçirvan Barzani, bayramın Ezidiler için huzur ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Binlerce Ezidi'nin yerinden edilmiş olduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, “Maalesef bir başka bayramda da Ezidi kardeşlerimiz hala kamplarda yaşıyor. Kalbimiz onlarla ve onların durumunu yakından takip ediyoruz. Onların bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Binlerce Ezidi’nin akıbetlerini bilinmediğini vurgulayan Neçirvan Barzani, “Bu vesileyle bir kez daha bütün Ezidi kardeşlerimi temin ederim ki kaçırılmış ve kayıp Ezidi kardeşlerimizi kurtarmak ve akıbetlerini ortaya çıkarmak için çabalarımızı sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.