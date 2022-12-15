Politika

Başkan Barzani: Bayram Ezidi kardeşlerimiz için yeni bir başlangıç olsun

Başkan Barzani, “Ezi Orucu Bayramı’nın tüm Ezidi kardeşlerimin huzur ve mutluluğu için yeni bir başlangıç olmasını diliyorum” dedi.
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kürdistan Mesud Barzani Ezidiler Ezi Orucu Bayramı mesaj

ERBİl (K24)

Başkanı Mesud Barzani, Ezi Orucu Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Ezi Orucu Bayramı dolayısıyla Kürdistan ve dünyadaki tüm Ezidi kardeşlerimi kutluyorum” diyen Başkan Barzani, “Bu bayramın tüm Ezidi kardeşlerimin huzur ve mutluluğu için yeni bir başlangıç olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kürdistan’daki kardeşlik ve barışçıl birlikte yaşam kültürünün önemine vurgu yapan Başkan Barzani, bunun geliştirilmesin gerektiğini kaydetti.

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