Politika

Başbakan: Hükümet Ezidileri desteklemeye devam edecek

Başbakan Mesrur Barzani, "Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Ezidi kardeşlerimize hizmet etmeye ve onların hak ve taleplerini desteklemeye devam edecek" dedi.
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Mesrur Barzani
Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani Ezidiler Ezi Orucu Bayramı mesaj

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ezi Orucu Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Ezi Orucu Bayramı dolayısıyla Ezidi Miri, Baba Şeyh, Ezidi Ruhani Meclisi ile Kürdistan ve dünyadaki Ezidi kardeşlerimi en içten dileklerimle kutluyorum” diyen Başbakan, bayramın Ezidiler için huzur ve güzellik içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Ezidilerin hak ve taleplerinin önemine vurgu yapan Başbakan, şunları kaydetti:

“Bu bayram vesilesiyle Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Ezidi kardeşlerimize hizmet etmeye ve onların hak ve taleplerini desteklemeye devam edeceğini vurguluyorum.

Ezi Orucu Bayramı kutlu olsun. Her zaman esenlik ve huzur içinde yaşamanızı diliyorum.”

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