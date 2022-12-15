Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı: İmamoğlu’nu görevden alacaklar

K24 İSTANBUL

İstanbul Saraçhane meydanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amaçlı düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katılan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, İmamoğlu’na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davadan 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak uygulanması ile ilgili K24’e açıklamalarda bulundu.

Kararı, “Türkiye’nin itibarını sarsan bir karar” olarak nitelendiren Özdağ’a göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atamasının planı devreye sokuluyor. Bunun için 2023 seçimlerinden önce İmamoğlu’nun görevden alınacağını söyleyen Özdağ, şöyle devam etti:

“Gerekçeli karardan sonra bütün kanunlara rağmen Ekrem İmamoğlu’nu görevden alacaklar. İçişleri Bakanlığı bir talimat bekliyor. Seçimlerden önce görevden alacaklar. Eğer burada kendileri istinafa giderse dosyayı orada tutacaklar. İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa bu mağduriyetten aynı zamanda bu psikolojik havadan mütevellit altılı masa böyle bir şey yaparsa bekleyip aday olduğu günün ertesi günü siyasi yasaklı hale getirip bu tarafı adaysız bırakma şeklinde operasyonları var. Bunlar sürekli olarak siyasi mühendislik yapıyorlar. Anayasa değişikliği siyasi bir operasyondu, seçim kanunu bir operasyondu, sansür yasası, hapsetme yasası, dezenformasyon yasası bir siyasi operasyondu. Siyasi mühendislik hamleleriydi. Şimdi bir siyasi mühendislik hamlesi ile daha da karşılaşıyoruz. Sayın Erdoğan demişti, ‘Bir topal ördek ile karşı karşıya kalacak ve onu çalıştırmayacağız.’ O günden itibaren, çeşitli operasyonlar ile Ekrem İmamoğlu’nun elini kolunu bağlamak istediler.”

“Üç gün önce Devlet Bahçeli ve Erdoğan biraraya gelip bunları konuştular” diyen Özdağ, şunları kaydetti:

“Operasyon ve taktiksel hamleler yapacaklar, stratejik hamleler yapacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar, hep beraber siyasi yasaklı olanlar veya mağduriyet yaşayanlar da dahil olmak üzere hepimiz beraber olacağız. Altılı masa ister içerden ister dışardan bir aday göstersin, bütün bu operasyonlara rağmen devlet partisi olmaya aday olan bu şahıslar bir parti devleti kurmak isteyenlere rağmen biz kazanacağız. Kazandığımızda tüm dünyaya Türkiye’de demokrasi olduğunu, Türkiye’nin bir kişi tarafından değil meclis çoğunluk, çok akılla yönetildiğini tüm herkese göstereceğiz.”