Politika

Anayasa Mahkemesi’nden Figen Yüksekdağ kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın başvurusu üzerine 2016 yılındaki 8 Mart mitinginin yasaklanması ve fiziki şiddete maruz bırakılmasıyla ilgili olarak “hak ihlali” kararı verdi.
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türkiye Figen Yüksekdağ AYM Mahkeme HDP hak ihlali

HABER MERKEZİ

İstanbul’da 8 Mart 2016 yılında Kadıköy’de yapılmak istenen mitingin yasaklanması ve o dönem Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı olan Figen Yüksekdağ’a yönelik fiziki şiddet nedeniyle yapılan AYM başvurusuyla ilgili karar verildi.

AYM, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Mahkeme, Yüksekdağ’a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Yüksedağ’ın kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiası ise “açıkça dayanaktan yoksun olduğu” gerekçesiyle oy birliğiyle kabul edilemez bulundu. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiği kararı ise oy çokluğu ile alındı.

İhlal kararı AYM üyelerinden İrfan Fidan’ın karşı oyuyla verildi.
Ezilenlerin Hukuk bürosu, “Düşman hukukuyla bezeli bu karşı oy gerekçesini kamuoyuyla paylaşıyoruz” diyerek kararı yayımladı.

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