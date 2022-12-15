İmamoğlu’nun avukatı: Savcı cezayı az buldu, istinafa gidecek

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı.

Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

Halk TV'de konuşan Necati Özkan, savcının cezayı az bularak "4 yıl veya üzeri" bir hapis cezası isteyebileceği yorumunu yaptı.

Özkan, savcı Furkan Okudan'ın talebini okuyarak şöyle aktardı:

"Usul veya yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle, zikredilen kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir."