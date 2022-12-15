Ekonomi

Mısır: Akdeniz’de büyük bir doğalgaz rezervi bulduk

Mısır'ın, Akdeniz'deki Nergis sondaj kuyusunda büyük bir doğalgaz rezervi keşfettiği belirtildi.
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dünya Mısır Akdeniz doğalgaz rezervi

HABER MERKEZİ

Mısır'ın, Akdeniz'deki sondaj kuyusunda büyük bir doğalgaz rezervi bulunduğu açıklandı.

Mısır'ın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, enerji komitesinin bugünkü toplantısında yeni keşfe ilişkin açıklamada bulundu.

"ZOHR SAHASINDAN SONRAKİ EN ÖNEMLİ KEŞİF"

Mısır'daki ilk açık deniz sondaj kuyusu olan Nergis-1X’de bulunan gaz rezervinin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu kaydeden Molla, bu rezervin, Zohr sahasından sonraki en önemli keşif olduğunu ifade etti.

Molla, sondaj kuyusundaki rezervin miktarıyla ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydetti.

İtalyan Eni şirketi, 2015'te Mısır açıklarındaki Zohr bölgesinde doğalgaz keşfetmişti.

Nergis-1X'te 3.5 trilyon fit küp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

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