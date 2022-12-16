Politika

Zelenskiy: Rusya gün boyu Kherson’u 16'dan fazla kez bombaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın Kherson şehrini 15 Aralık'ta 16'dan fazla kez hedef aldığını belirtti.
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dünya Ukrayna Rus ordusu Kherson Volodimir Zelenskiy

HABER MERKEZİ

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı günlük görüntülü paylaşımında, Rus ordusunun Kherson şehrine düzenlediği saldırıda Kızılhaç yardım noktasında gönüllü çalışan sağlık görevlisi bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Volodimir Zelenskiy, "Rusya gün boyu Kherson'u 16'dan fazla kez bombaladı. Sadece bir günde ve bu, her gün böyle" dedi.

Donbas bölgesinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü, buradaki yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılarda sivil altyapının hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna karşı başarısız olduğunu söyledi.

Rusya'nın neden olduğu yıkımın durdurulması gerektiğini belirten Zelenskiy, saldırıları durdurmanın tek yolunun Rusları Ukrayna topraklarından çıkarmak olduğunu vurguladı.

 

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