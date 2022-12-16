Ekonomi

Motorine zam bekleniyor

Motorine yarından itibaren geçerli 1,7 TL zam bekleniyor.
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türkiye motorin benzin zam

HABER MERKEZİ

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ile motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

NTV’nin haberine göre, motorine yarından itibaren geçerli 1,7 TL zam bekleniyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı.

Benzin fiyatlarına bugün 1 lira 7 kuruş zam gelmişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,1 liradan satılıyor.

Fiyatı 1,07 lira artan benzinin litresi ise ortalama 18,51 TL'den satılıyor.

 

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