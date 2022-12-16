Motorine zam bekleniyor

HABER MERKEZİ

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ile motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

NTV’nin haberine göre, motorine yarından itibaren geçerli 1,7 TL zam bekleniyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı.

Benzin fiyatlarına bugün 1 lira 7 kuruş zam gelmişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,1 liradan satılıyor.

Fiyatı 1,07 lira artan benzinin litresi ise ortalama 18,51 TL'den satılıyor.