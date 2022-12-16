5 Kürt kentinde sis etkili oldu
HABER MERKEZİ
Muş'ta kent merkezi ve ilçelerinde sabah sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Muş-Bitlis kara yolunda seyreden sürücüler yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı.
Akaryakıt istasyonunda çalışan Ahmet Karabulut, kentte sis nedeniyle sürücülerin ilerlemekte zorlandığını söyledi.
HAKKARİ
Kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde sis, sabah etkisini artırdı.
Yüksekova'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte kontrollü olarak ilerledi.
Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Soğuk hava ve sis nedeniyle ağaç ve bitkiler kırağı tuttu, araçların camları buzlandı.
ANTEP
Antep kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesiyle ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.
Sürücüler araç farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.
MARAŞ
Maraş'ta sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, gündüz de devam etti.
Yüksek kesimlerde daha fazla hissedilen sis, kent merkezini çevre ilçelere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.
Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.
ADIYAMAN
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis, Gölbaşı– Malatya, Gölbaşı-Maraş kara yolu ve ilçe merkezini çevre ilçelere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini 25 metreye kadar düşürdü.
Güvenlik güçleri, kavşak ve arterlerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.