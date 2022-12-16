Politika

Soylu’dan Diyarbakır’daki saldırıyla ilgili açıklama

Süleyman Soylu, “Operasyonumuz genişleyerek devam ediyor” dedi.
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kürdistan Diyarbakır Saldırı polis Süleyman Soylu

DİYARBAKIR (K24)

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da gerçekleşen bombalı saldırının ardından kentte açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama 1 sivil ve 8 polis yaralandı.

Diyarbakır’a gelen Soylu, yaptığı incelemelerle ilgili şunları belirtti:

“Aracı buraya getirip bombayı bıraktığını kabul etti. Kiralık bir araç, bomba uzaktan kumandalı. Kardeşi geçtiğimiz yıllarda terör örgütündeyken güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen birisi.”

5 kişinin gözaltında olduğunu söyleyen Soylu, Bu tip eylemlerini bekliyoruz ve engelliyoruz. Şunun bilinmesi gerekir ki huzurumuzu bozmak isteyen terör örgütlerine izin verilmeyecektir. Mücadelemiz devam edecek, doğu ve güneydoğu huzur içinde olacak. PKK ortadan kalkacak” diye konuştu.

Soylu, “Operasyonumuz genişleyerek devam ediyor” dedi.

 

 

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