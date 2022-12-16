Politika

Irak Başbakanı Sudani: Ezidilerin acılarına son verilmeli

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Ezidilerin acılarına son verilmesi ve yerlerine onurluca dönmeleri gerektiğini söyledi.
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kürdistan Muhammed Şiya Sudani Ezi Orucu Bayramı mesaj

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Ezi Orucu Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Muhammed Şiya Sudani, Twitter’dan yayımladığı mesajda “Ezidi kardeşlerimizin bayramını kutluyorum” dedi.

Irak Başbakanı, Ezidilerin acılarına son verilmesi ve kendi bölgelerine onurluca dönmeleri gerektiğini vurguladı.

Ezidiler “Büyük Oruç Bayramı” olarak da bilinen Ezi Bayramı’ndan önceki 3 gün oruç tutar.

Orucun ardından gelen cuma gününde ise Ezi Bayramı kutlanır.

 

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