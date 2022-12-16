Politika

Rusya’dan Erdoğan’ın ‘üçlü görüşme’ teklifine yanıt

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Erdoğan'ın "Türkiye, Suriye ve Rusya liderlerinin bir araya gelmesi" fikrine "son derece olumlu" yaklaştıklarını açıkladı.
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dünya Rusya Mihail Bogdanov Vladimir Putin Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Suriye Beşar Esad

HABER MERKEZİ

RIA'nın aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teklifine olumlu yaklaştıklarını söyledi.

Bogdanov, "Şu anda Suriyeli dostlarımızla temas halindeyiz" dedi.

ERDOĞAN: SURİYE-TÜRKİYE-RUSYA ÜÇLÜ OLARAK BİR ADIM ATALIM İSTİYORUZ

Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Biz, şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız.”

Erdoğan, “Ben, kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi birilerinden izin alarak yapmam. Ben, Mısır Cumhurbaşkanı'yla Katar'da bir görüşme yaptım. Kimseden izin almadım. Suriye konusunda atacağımız adımlarda belirleyici husus da ulusal çıkarlarımız olacaktır. Suriye'de güvenli bölgeden tutun, terör örgütüne karşı alacağımız tedbirler içerisinde bu da bizim atacağımız adımlardan bir tanesidir” demişti.

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