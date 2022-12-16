Demirtaş’tan 4 dilde mesaj: İran devletini kınıyorum

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Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabında Kürtçe, Türkçe, Farsça ve Azerice paylaşımlarda bulundu.

Doğu Kürdistan (Rojhilat) ve İran kentlerindeki protestoculara şiddet uygulayan Tahran yönetimini kınayan Demirtaş, şunları belirtti:

“Halkların özgürlük isteklerini şiddetle, idamla bastırmaya çalışan İran devletini kınıyorum. Hangi şiddet, hangi hapis, hangi ölüm hak ve özgürlük isteğini yok edebilmiş ki?”

İran’da ahlak polisinin gözaltısı sırasında 22 yaşındaki Rojhilatlı Jina Emini’nin hayatını kaybetmesinden sonra başlayan gösteriler devam ederken Demirtaş ve hücre arkadaşı Diyarbakır’ın görevden alınan belediye başkanı Selçuk Mızraklı, protestolara destek vermek için saçını kazıtmıştı.

11 KİŞİ HAKKINDA İDAM KARARI VAR

Öte yandan Rojhilat ve İran’da yaklaşık üç aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar en az 25 kişinin dava dosyası idam istemiyle mahkemeye gönderildi. Bu kişilerden 11’i hakkında idam kararı verildi.

Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde kadınların başlattığı ‘özgürlük’ protestoları sürüyor.