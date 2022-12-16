Ukrayna: Rusya büyük bir kara harekatına hazırlanıyor

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The Economist dergisine röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, General Valery Zaluzhniy ve General Oleksandr Syrskiy bu saldırının ocak ayında başlatılabileceği uyarısında bulundu.

Harekatın Donbas bölgesinden, güneyden ya da Belarus üzerinden başlatılabileceğini vurgulayan yetkililer Moskova'nın daha önce almayı deneyip başaramadığı Kiev'e tekrar saldırabileceğini belirtti.

Zaluzhniy, "Ruslar 200 bin kişilik yeni bir ordu hazırlıyor. Tekrar Kiev'i almaya çalışacaklarından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Guardian'da yer alan haberde de Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov gelişmelerin Rusya'nın yeni kapsamlı bir saldırıya hazırlandığını gösterdiğini vurguladı.

Reznnikov bu saldırının kısmi seferberlikle silah altına alınan 300 bin askerin eğitimlerinin tamamlanacağı şubat ayında gerçekleşebileceği tahmininde bulundu.

NOEL'DE ATEŞKES YOK

Öte yandan hem Rusya hem de Ukrayna tarafı Noel sırasında bir ateşkes olmayacağını açıkladı.

24 Şubat'ta başlayan saldırıdan bu yana on binlerce kişi hayatını kaybederken milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Rusya'nın Rusça konuşan toplulukları Ukraynalı milliyetçilere karşı korumak gerekçesiyle başlattığı "özel askeri operasyon" sırasında birçok şehir de harabeye döndü.

AB 18 MİLYAR EURO DESTEK VERECEK

Çatışmalar onuncu ayında devam ederken Avrupa Birliği (AB) liderleri Ukrayna'ya önümüzdeki yıl 18 milyar euroluk finansal destek ve Rusya'ya karşı da dokuzuncu yaptırım paketi uygulanması konusunda anlaştı. Yaptırımlar kapsamında yaklaşık 200 kişi daha kara listeye alınırken Rus madencilik sektörü de yaptırım kapsamına alındı.

ABD, UKRAYNA TABURLARINA ALMANYA’DA KAPSAMLI TEMEL ASKERİ EĞİTİM VERECEK

Diğer yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da ABD ordusunun, Almanya’da spesifik silah eğitimlerinin yanı sıra Ukrayna ordusuna taburlar halinde kapsamlı manevra ve silah kullanım eğitimi vermeye başlayacağını duyurdu.

Bu eğitimin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan önce ABD Ulusal Muhafızlarının Ukrayna’da verdiği eğitimin devamı olduğunu belirten sözcü, “Bu genişletilmiş eğitim programı aylık yaklaşık 500 Ukrayna askerini kapsayacak şekilde olacak. Esasında taburlar halinde eğitim verilmesine odaklanılacak. Tabii zaman ilerledikçe Ukraynalı ortaklarımızın ihtiyaçları ve Ukrayna’daki duruma uygun şekilde kapsamı esnetilecek” dedi.

Ryders, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusuna verdiği silah sistemleri ve savunma ekipmanına has eğitimin devam edeceğini belirterek geçen nisan ayından bu yana ABD’nin 3 bin 100, diğer müttefik ülkelerin de yaklaşık 12 bin Ukrayna askerine silah sistemi eğitimi verdiğini söyledi.

Sözcü, eğitimin ocak ayında başlayacağını, ABD’nin daha tedarik etmediği silahları kapsamayacağını ve birkaç hafta süreceğini kaydetti. (Kaynak: Euronews)