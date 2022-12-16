Politika

KDP Grubu: Ezidilerin mağduriyeti giderilmeli

Irak Parlamentosu’ndaki KDP Grubu, Ezidilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve yerlerine dönebilmesi gerektiğini vurguladı.
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kürdistan Irak Parlamentosu KDP grubu Ezi Orucu Bayramı mesaj

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu’ndaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Ezi Orucu Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KDP Grubu Başkanı Viyan Dexil imzasıyla yayımlanan mesajda, “Ezi Orucu Bayramı dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünyadaki Ezidileri kutluyoruz” denildi.

“Ezidilerin mağduriyeti giderilmeli” denilen mesajda Ezidilerin yerlerine dönebilmesi, bu bölgelerin yeniden inşa edilmesi ve terör örgütü DAİŞ tarafından kaçırılan Ezidilerin kurtarılması için daha fazla çaba harcanması gerektiği vurgulandı.

Ezidiler “Büyük Oruç Bayramı” olarak da bilinen Ezi Bayramı’ndan önceki 3 gün oruç tutar.

Orucun ardından gelen cuma gününde ise Ezi Bayramı kutlanır.

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