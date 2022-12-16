Ukrayna: Rusya, Ukrayna'ya 60'tan fazla füze fırlattı

HABER MERKEZİ

Ignat, Rus güçlerinin Hazar Deniz ile Kara Denizi'nden füze ateşlediğini belirtti.

Sözcü Ignat, sabah saatlerinden şimdiye kadar Ukrayna topraklarına 60'tan fazla füzenin düştüğünü söyledi.

KİEV'E FIRLATILAN 40 FÜZEDEN 37'Sİ İMHA EDİLDİ

Kiev Şehri Askeri Yönetim Temsilcisi Mihail Şamanov ise Rus ordusunca başkent Kiev ve çevresine fırlatılan 40 füzeden 37'sinin havada imha edildiğini duyurdu.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Kiev dışında, Kharkiv, Kherson, Kriviy Rih şehirleri ve çevresindeki yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılar sonucu, siviller yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Saldırılar sonucu başkent Kiev dahil ülke genelinde çeşitli bölgelerde içme suyu ve elektrik kesintileri meydana geldi.

KİEV’DE PATLAMALAR

Öte yandan Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından, şehirdeki patlamalara ilişkin bilgi verdi.

Vatandaşların sığınaklardan çıkmaması uyarısında bulunan Kliçko, şehrin Desyanskiy, Dniprovskiy ve Goloseyevskiy bölgelerinde patlamalar olduğunu belirtti.

Kliçko, "Başkent'e (Rus ordusu tarafından) saldırılar devam ediyor" ifadesini kullandı.

ZELENSKIY: RUSYA GÜN BOYU KHERSON’U 16'DAN FAZLA KEZ BOMBALADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı günlük görüntülü paylaşımında, Rus ordusunun Kherson şehrine düzenlediği saldırıda Kızılhaç yardım noktasında gönüllü çalışan sağlık görevlisi bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Volodimir Zelenskiy, "Rusya gün boyu Kherson'u 16'dan fazla kez bombaladı. Sadece bir günde ve bu, her gün böyle" dedi.

Donbas bölgesinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü, buradaki yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılarda sivil altyapının hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna karşı başarısız olduğunu söyledi.

Rusya'nın neden olduğu yıkımın durdurulması gerektiğini belirten Zelenskiy, saldırıları durdurmanın tek yolunun Rusları Ukrayna topraklarından çıkarmak olduğunu vurguladı.