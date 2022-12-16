Urfa'da minibüs sulama kanalına düştü: 6 göçmen öldü

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Urfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına devrilen minibüsteki 6 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Olay, öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu.

Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Urfa Valiliği minibüste bulunan 6 kaçak göçmenin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıklandı.

Öte yandan 25 kişi de kurtarıldı.

1️⃣ Harran/ Öncüler Mahallesi’nde göçmenleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu;



📌6 göçmen hayatını kaybetmiş,

📌5 kişi yaralı olmak üzere toplamda 25 kişi sağ olarak kurtarılmıştır.