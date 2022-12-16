Politika

Urfa'da minibüs sulama kanalına düştü: 6 göçmen öldü

Urfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 6 kaçak göçmen hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Urfa göçmen kaza

HABER MERKEZİ

Urfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına devrilen minibüsteki 6 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Olay, öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu.

Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Urfa Valiliği minibüste bulunan 6 kaçak göçmenin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıklandı.

Öte yandan 25 kişi de kurtarıldı.   

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv