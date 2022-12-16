Politika

Rusya: Tüm sivil altyapı tesisleri meşru hedef

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, askeri hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan sivil altyapı tesislerinin meşru hedefler olduğunu belirtti.
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Dmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev
dünya Dmitriy Medvedev Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Telegram kanalından paylaşım yapan Medvedev köprüler, ulaşım istasyonları, yollar, enerji tesisleri, fabrikalar ve atölyeler gibi askeri hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan sivil altyapı tesislerinin meşru hedefler olduğunu vurguladı.

Medvedev, meşru olarak nitelendirdiği askeri ve sivil altyapı hedeflerini şöyle sıraladı:

- Aktif haldeki tüm düşman birlikleri

- Tüm askeri teçhizat ve yardımcı ekipman

- Askeri hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan tüm askeri ve sivil altyapı tesisleri; özellikle köprüler, istasyonlar, yollar, enerji tesisleri, fabrikalar ve atölyeler

- Düşman ülkenin askeri-politik liderliği

- Savaşa dahil olan düşmanın müttefiklerinin silahlı kuvvetleri ve topraklarında bulunan tesisler.

Medvedev, NATO tarafından fiilen ilan edilen hibrit savaşın, ittifakın Rusya'ya karşı savaşa girmesi, Ukrayna'ya silah tedarikinin de Rusya'ya saldırı olarak değerlendirilebileceğini belirterek “NATO ülkelerinin liderleri hep bir ağızdan ülkelerinin ve tüm bloğun Rusya ile savaş halinde olmadığını söylüyor. Ancak herkes gerçeğin farklı olduğunu gayet iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

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