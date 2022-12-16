AK Partili Zengin: HDP'ye gideceğiz

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, seçim tarihi ve emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili açıklamalarda bulundu.

CNN TÜRK'e konuşan Zengin, seçim için mayıs ayını işaret ederek, "Nisan'dan sonra olacak. Mayıs'ta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir" dedi.

Başörtüsüne anayasal teklifinin daha önce ziyaret ettikleri CHP, İYİ Parti ve HDP’nin elinde olduğunu belirten Zengin, şöyle konuştu:

"Bir ziyaret turu daha yapacağız. Yılbaşından sonra bu ziyaretleri yapacağız. HDP'ye gideceğiz. İlişki zeminlerini doğru oturtmak lazım. Ben, bugüne kadar hiçbir siyasi partinin 'yasaklayalım' dediğini görmedim. Bizim amacımız sadece ve sadece sorunu çözmek. 400'ün üzerinde bir reyle geçerse, doğru olan referanduma götürmemektir. Artık itiraz olmayan bir konu olsun. Bu konunun tescilini Meclis yapsın istiyoruz. Referanduma gitmeden çözüleceğini düşünüyorum.”

Zengin, "seçimler ne zaman yapılacak" sorusuna ise, "Seçim nisandan sonra olacak. Mayıs'ta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir" yanıtını verdi.

EYT için yapılan düzenlemenin ise, bu ay Meclis'e geleceğini söyleyen Zengin, görüşmelerin ocak ayına kalabileceğini ifade etti.