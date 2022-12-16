'Sudani, Şengal Anlaşması’nı uygulama sözü verdi'

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Üyesi Mehma Xelil, Irak Anayasası'nın 140. Maddesinin Uygulanması Yüksek Komitesi'nin başkanının Kürt olması gerektiğini belirtti.

Xelil, “140. madde hala anayasal bir madde olarak canlı ve şimdi taraflar arasında yapılan yeni anlaşmaya göre, Başkan Barzani'nin de desteğiyle, yeni Irak hükümeti uygulamaya yeniden başlamak zorunda. 140. madde zamanında uygulansaydı Yezidiler soykırıma uğramayacaktı” ifadelerini kullandı.

Şengal Anlaşması’na değinen Xelil, Irak Başbakanı Sudani ile yaptığı görüşmede anlaşmayı aşamalı olarak uygulama sözü verdiğini bildirdi.

Xelil, “Şengal Anlaşması, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümetin önceki kabinesi arasında imzalandı. Anlaşma yasaldır ve Sudani kabinesi bunu uygulamaya kararlıdır” dedi.

Irak Parlamentosu Üyesi Xelil, Şengal’deki siyasi durumun anlaşmanın içeriğinin uygulanması için elverişli olduğunu belirtti.