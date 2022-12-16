Politika

'Sudani, Şengal Anlaşması’nı uygulama sözü verdi'

Irak Parlamentosu Üyesi Mehma Xelil, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin Şengal Anlaşması’nın uygulanması sözünü verdiğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Muhammed Şiya es-Sudani
Muhammed Şiya es-Sudani
kürdistan Mehma Xelil şengal anlaşması Muhammed Şiya es-Sudani

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Üyesi Mehma Xelil, Irak Anayasası'nın 140. Maddesinin Uygulanması Yüksek Komitesi'nin başkanının Kürt olması gerektiğini belirtti.

Xelil, “140. madde hala anayasal bir madde olarak canlı ve şimdi taraflar arasında yapılan yeni anlaşmaya göre, Başkan Barzani'nin de desteğiyle, yeni Irak hükümeti uygulamaya yeniden başlamak zorunda. 140. madde zamanında uygulansaydı Yezidiler soykırıma uğramayacaktı” ifadelerini kullandı.

Şengal Anlaşması’na değinen Xelil, Irak Başbakanı Sudani ile yaptığı görüşmede anlaşmayı aşamalı olarak uygulama sözü verdiğini bildirdi.

Xelil, “Şengal Anlaşması, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümetin önceki kabinesi arasında imzalandı. Anlaşma yasaldır ve Sudani kabinesi bunu uygulamaya kararlıdır” dedi.

Irak Parlamentosu Üyesi Xelil, Şengal’deki siyasi durumun anlaşmanın içeriğinin uygulanması için elverişli olduğunu belirtti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv