YSK Başkanı: İmamoğlu’nun cezası kesinleşirse, seçilse bile mazbata alamaz

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, ayrıca "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması"na hükmetti. Karar kesinleşirse İmamoğlu, 'siyasi yasaklı' olacak ve belediye başkanlığı görevinden alınacak.

Konuyla ilgili Habertürk’e konuşan YSK Başkanı Muharrem Akkaya, “Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez” dedi.

Akkaya, “Adayken ceza alırsa adaylığı düşmez mi” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Adayken ceza alırsa adaylığı düşmez, isterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez. Bunun yaşanmış örnekleri de var. Mesela en son Ceylanpınar Belediye Başkanı 2019’da seçilmişti ama seçildikten sonra hakkında yargı kararı olduğu için mazbatasını iptal ettik. Muhtarlık seçimlerinde de bu sıklıkla yaşanabiliyor.”

Akkaya, bu durumda mazbatayı ikinci en çok oyu alana verdiklerini söyledi.

“SEÇİMDEN SONRA KESİNLEŞİRSE DOKUNULMAZLIK DEVREYE GİRİYOR”

Ayrıca, “Mahkeme kararı seçim sonrası kesinleşirse ne olur?” şeklindeki soruya da yanıt veren YSK Başkanı, “Öncelikle o durumda olay bizden yani YSK’dan çıkmış oluyor. Karar mercii TBMM’dir. Fakat Cumhurbaşkanlığı dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu olduğu için etkilenmez, dönem sonuna bırakılır. Milletvekillerinin de çok başına geliyor biliyorsunuz. Anayasa’daki istisnai hükümler dışında milletvekilliği düşmüyor” dedi.