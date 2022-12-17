Kürdistan Bayrak Günü kutlanıyor
ERBİL (K24)
17 Aralık Kürdistan Bayrak Günü, her yıl olduğu gibi bu yılda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Eğitim Bakanlığı, tüm eğitim kurumlarında bugün resmi tören düzenleneceğini duyurdu.
Kürdistan Parlamentosu, 11.11.1999 tarihli 4 Sayılı Irak Kürdistan Bölgesi Bayrak Kanunu ve 19.06.2004 tarihli Parlamento kararıyla 17 Aralık’ı Bayrak Günü ilan etmişti.
KÜRDİSTAN BAYRAĞI’NDAKİ SEMBOL VE RENKLERİN ANLAMI
Kırmızı: Devrim, savaşta dökülen kan, cesaret, güç
Sarı: Aydınlık, ateş, parıltı
Beyaz: Barış, huzur
Yeşil: Vatan, doğa