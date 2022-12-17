Politika

Başbakan: Kürdistan bayrağının gölgesi altında barışa doğru adım atalım

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bayrak Günü’nü yayımladığı mesajla kutladı.
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kürdistan Mesrur Barzani Kürdistan Bayrak Günü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 17 Aralık Kürdistan Bayrak Günü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı.

Başbakan’ın mesajı şöyle:

“Kürdistan’ın tüm farklı bileşenlerinin bayrağı olan bu bayrağı, Kürdistan Bayrak Günü’nde yüceltiyor ve kutluyoruz.

Bu bayrak ve Kürdistan toprağı uğruna canlarını feda eden onurlu şehitlerimizin önünde de saygıyla eğiliyoruz.

Bu bayrağı, mücadele, direnç ve bedelleriyle her zaman dalgalandıran kahraman Peşmergelere de teşekkür ediyoruz.

Hepimiz bu kutsal bayrağın gölgesi altında barışa ve daha mamur bir Kürdistan’a doğru adım atalım.

Kürdistan Bayrak Günü kutlu olsun.”

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