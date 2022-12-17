Akşener’in başdanışmanı: Demirtaş’ın cezaevinde olması hukuksuzluk

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Halk TV’de yayımlanan bir programa katılan İYİ Partili Turhan Çömez, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğunu dile getirerek, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında da açıklamalarda bulundu.

Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala ile ilgili kaygı ve eleştirilere katıldığını dile getiren Çömez, "Türkiye AİHM'ye taraf olmuş, imza atmış bir ülke. Ve AİHM'ye göre bu insanların cezaevinde olmaması lazım. Dolayısıyla burada da bir hukuksuzluk var" dedi.

"Bu ülkeden herkesin özeleştiri yapmaya ihtiyacı var" diyen Çömez, "Siz bana yıllar önce bir ülkenin güçlü bir ülke olması için ne lazım diye sorsaydınız. Ben size askeriyesi, ekonomik gücü derdim. Bugün bir şey söylüyorum: Hukuk" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi geçen günlerde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "derhal tahliye edilmesi" yönündeki çağrısını yinelemişti.