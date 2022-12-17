Politika

Akşener’in başdanışmanı: Demirtaş’ın cezaevinde olması hukuksuzluk

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile iş insanı Osman Kavala'nın mahkumiyetini "hukuksuzluk" olarak nitelendirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye İYİ Parti Turhan Çömez Selahattin Demirtaş Osman Kavala

HABER MERKEZİ

Halk TV’de yayımlanan bir programa katılan İYİ Partili Turhan Çömez, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğunu dile getirerek, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında da açıklamalarda bulundu.

Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala ile ilgili kaygı ve eleştirilere katıldığını dile getiren Çömez, "Türkiye AİHM'ye taraf olmuş, imza atmış bir ülke. Ve AİHM'ye göre bu insanların cezaevinde olmaması lazım. Dolayısıyla burada da bir hukuksuzluk var" dedi.

"Bu ülkeden herkesin özeleştiri yapmaya ihtiyacı var" diyen Çömez, "Siz bana yıllar önce bir ülkenin güçlü bir ülke olması için ne lazım diye sorsaydınız. Ben size askeriyesi, ekonomik gücü derdim. Bugün bir şey söylüyorum: Hukuk" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi geçen günlerde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "derhal tahliye edilmesi" yönündeki çağrısını yinelemişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv