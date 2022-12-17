Komando Güçleri Komutanı Akam Omer’in naaşı Kürdistan’a getirildi

SÜLYEMANİYE (K24)

Süleymaniye Havalimanı’nda Akam Omer için resmi cenaze töreni düzenleniyor.

Kürdistan Bölgesi’nden çok sayıda siyasi ve askeri yetkilinin yanı sıra Uluslararası Koalisyon askeri yetkilileri de törene katılıyor.

Törenin ardından Akam Omer’in naaşı Erbil’e gönderilerek toprağa verilecek.

Kürdistan Komando Güçleri Komutanı Akam Omer, 19 Ekim’de Germiyan bölgesinde görevdeyken, yola tuzaklanmış bir mayının aracının geçişi sırasında infilak etti. patlamada Zuher Muhammed yaşamını yitirirken, Akam Omer ile 7 komando yaralandı.

Süleymaniye’de 10 gün tedavi gören Akam Omer, Almanya’ya gönderilmiş, tedavi gördüğü hastanede 12 Kasım’da yaşamını yitirmişti.