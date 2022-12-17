Politika

Komando Güçleri Komutanı Akam Omer’in naaşı Kürdistan’a getirildi

Kürdistan Komando Güçleri Komutanı Akam Omer’in naaşı, Almanya’dan Kürdistan’a getirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan komando

SÜLYEMANİYE (K24)

Süleymaniye Havalimanı’nda Akam Omer için resmi cenaze töreni düzenleniyor.

Kürdistan Bölgesi’nden çok sayıda siyasi ve askeri yetkilinin yanı sıra Uluslararası Koalisyon askeri yetkilileri de törene katılıyor.

Törenin ardından Akam Omer’in naaşı Erbil’e gönderilerek toprağa verilecek.

Kürdistan Komando Güçleri Komutanı Akam Omer, 19 Ekim’de Germiyan bölgesinde görevdeyken, yola tuzaklanmış bir mayının aracının geçişi sırasında infilak etti. patlamada Zuher Muhammed yaşamını yitirirken, Akam Omer ile 7 komando yaralandı.

Süleymaniye’de 10 gün tedavi gören Akam Omer, Almanya’ya gönderilmiş, tedavi gördüğü hastanede 12 Kasım’da yaşamını yitirmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv