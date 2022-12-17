Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı: Bazı insanlarda Kürtçeye tahammülsüzlük var

DİYARBAKIR (K24)

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak atanan eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi K24’e konuştu.

ATV’de yayımlanan “Esra Erol’da” adlı programda Kürtçeye sansür uygulanmasına tepki gösteren Nuşirevan Elçi, “Kürt diline yönelik bazı insanlarda tahammülsüzlük devam ediyor” şeklinde konuştu.

Nuşirevan Elçi şunları söyledi:

"Birçok insanda hala Kürtlere ve Kürtçeye karşı tahammülsüzlük var. Kağıt üstünde birçok şey değişse de, TRT Şeş’in açılması, Kürtçe konuşmanın yasak olmadığının söylenmesi gibi, yine de birçok insanın zihninde o tahammülsüzlük halen var.

Sayın Erdoğan ve bakanları Urfa’ya gidip ‘Bîngol Şewtî’yi söylüyor, ancak maalesef bir kadın bir televizyona çıkıp çektiği acıları anlatınca, o sözlerini sansürleyip durdurabiliyorlar. Yani Kürtlerin varlığının onlara bir zararı yok, Kürtlerin varlığı onları ortadan kaldırmıyor. Veya Kürtçe toplumsal alanda konuşulduğunda Türkçe yok olmaz. Bunu kabul etmeleri gerekiyor.

Bir televizyonda olursa İngilizce, İspanyolca, Arapça, Farsça konuşulduğunda kimse tahammülsüzlük göstermiyor. Ancak Türkiye nüfusunun üçte birini Kürtler oluşturmasına rağmen Kürtçe konuşulduğunda tahammülsüzlüklerini bize gösteriyorlar.

Şahsen CHP’de yer almamın sebebi, iktidara geldiğinde Kürt sorununu çözeceğine, bu sorunu ortadan kaldıracağına olan inancımdandır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na arkadaşlarına, düşüncesine ve yaşanan değişime baktığımızda, inşallah iktidara geldiklerinde bu sorunumuzu temelden çözeceklerini umut ediyoruz."