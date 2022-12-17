Politika

Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı: Türkiye’de Kürtçeye tahammülsüzlük var

Türkiye’de Kürtçeye karşı tahammülsüzlüğün devam ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi, “Kürtçenin sansürle ortadan kaldırılamayacak bir dil olduğu bilinmelidir” ifadelerini kullandı.
author_image Mahir Yüksel
kürdistan CHP Kemal Kılıçdaroğlu Nuşirevan Elçi Kürtçe Kürt sorunu

DİYARBAKIR (K24)

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak atanan eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi K24’e konuştu.

ATV’de yayımlanan “Esra Erol’da” adlı programda Kürtçeye sansür uygulanmasına tepki gösteren Nuşirevan Elçi, “Kürt diline yönelik tahammülsüzlük devam ediyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’de Kürtçeye karşı uzun yıllardır devam eden bir tahammülsüzlüğün olduğunu da belirten Elçi, “Kürtçenin sansürle ortadan kaldırılamayacak bir dil olduğu bilinmelidir” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte “Bingol Şewtî” gibi Kürtçe şarkılar söylediğini anımsatan CHP’li Elçi, TRT Kurdî ile üniversitelerdeki Kürt Dili ve Edebiyatı bölümlerine dikkat çekti.

CHP’ye neden katıldığıyla ilgili soruya da yanıt veren Elçi, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorununun çözümü konusunda aldığı tavır nedeniyle katıldım. Umuyorum CHP önümüzdeki günlerde Kürt diliyle ilgili daha cesur açıklamalar yapar” şeklinde konuştu.

 

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